شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل طائرة مساعدات ثانية لجنوب السودان لمواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة بالقارة السمراء، أرسلت جمهورية مصر العربية الطائرة العسكرية الثانية المحملة بالمساعدات الطبية والدوائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان.

وكانت قد وصلت الطائرة العسكرية الأولى المحملة بالمساعدات الطبية والدوائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، حيث تم تفريغ الشحنة بمطار جوبا وكان فى استقبالها من دولة جنوب السودان اللواء ماجير دينق كور رئيس اللجنة الأمنية المعنية بتنفيذ إتفاق السلام المنشط، واللواء تشارلز كون نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، والسفير المصرى بجمهورية جنوب السودان .

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من جانبهم أشاد مسئولى جمهورية جنوب السودان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة فى مختلف الأزمات والمحن، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود مترامية للتغلب على كافة الأزمات.