شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث مجلس الوزراء عن ملحمة البرث في «الاختيار»: على العهد يا رجالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أثارت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، والتي تناولت أحداثها ملحمة البرث لأبطال الصاعقة المصرية بقيادة الشهيد أحمد منسي ردود فعل واسعة.
وعلق هاني يونس المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قائلا عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «على العهد يا رجالة.. ملحمة البرث.. تحيا مصر».
وسجلت الحلقة لحظات استشهاد كل بطل من أبطال الملحمة الحقيقية وهم مقدم أركان حرب أحمد صابر المنسي، والنقيب أحمد شبراوي، والملازم أحمد محمد حسنين، والنقيب محمد صلاح، والملازم أول خالد مغربي، والعريف محمد رمضان، والمجند مؤمن مرزوق، والجندي عماد أمير، والجندي محمد صلاح الدين.
كما استشهد أيضا الجنود «علي السيد، وأحمد محمد نجم، وأحمد العربي، وفراج محمد، وعلي حسن،وأحمد أبوطالب، ومحمد عزت، وعبدالجواد عبدالعليم».
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