شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة ابن الشهيد البطل المنسي: «انتقامي أنا لسه مجاش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمزة ابن الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إنه تابع حلقة اليوم من مسلسل «الاختيار»، مشدداً على أنه سيثأر لوالده من الإرهابيين التكفيريين، وتابع:«نفسى أشفهم..لو طلت واحد والله محدش يعرف أنا هعمل فيه أيه ..أنا ممكن أفرمة في إيدى».

وأضاف ابن الشهيد خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجيش المصرى انتقم لشهداء الوطن، وتابع:«ولكن انتقامى أنا لسا مجاش».

وأكد أبن الشهيد، أنه يتمنى أن يكون ضابطاً في المستقبل من أجل الانتقام من التكفيريين، والإرهابيين، وتابع: «عاوز أقول للكفرة إن شاء الله يجى اليوم اللى مش هيقدروا يتحركوا حتى في الأنفاق بتعتهم».