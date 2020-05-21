شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد المنسي: ابني حمزة يريد الثأر من التكفيريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إن القائمين على مسلسل «الاختيار»، أخبرونا أن حلقة اليوم ستكون قاسية، وتابعت: «في المونتاج كان لديهم حزن شديد ولذلك أصدروا بيان يناشدون خلاله عائلات الشهداء بعدم متابعة حلقة اليوم».

وأضافت منار سليم خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أسر الشهداء يريدون متابعة العمل لكى يعلموا الفخر الذي تركه الشهيد، والتضحيات التي قدموها في سبيل الحفاظ على أرض، وتابعت: «على كدا ما هيبكو على كد ما هيفتخروا بالشهداء..أحنا عشنا الواقع وصابرين ولا نقول إلا ما يرضى الله سبحانه وتعالى».

ولفتت زوجة الشهيد، إلى حمزة نجل البطل، كان متأثراً جداً اليوم، وتابعت: «قال لى عاوز أشوفهم.. فأنا قلت: مين أصدقاء بابا؟ فقال لا أنا عاوز أشوف التكفيريين عشان أطولهم.. وتابعت: «كان دمه فاير ويا رب يكمل مسيرة والده هو واللى زيه».