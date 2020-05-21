شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار الطفل إسلام صاحب الرسالة الشهيرة للمنسي بعد الحلقة الـ 28 من «الاختيار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عرضت مساء اليوم الحلقة الـ 28 من أحداث مسلسل «الاختيار»، بطولة النجم أمير كرارة. وشهدت أحداث الحلقة استشهاد أمير كرارة «احمد المنسي»، في كمين البرث بعد هجوم عدد كبير من الإرهابيين. ولاقت الحلقة تفاعل كبير من الجمهور، ومن بينهم الطفل إسلام صاحبة الرسالة الشهيرة للشهيد المنسي، حيث نشرت والدته عبر حسابه الشخصي، صور له وهو منهار بالدموع وهو يشاهد أحداث حلقة ملحمة البرث. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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