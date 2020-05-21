أبطالنا في سينا حاميين أراضينا.. من هم شهداء ملحمة البرث؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار «حرس سلاح».. بصوت رنان سُمعت الكلمة فجر 7 يوليو 2017 في الكتيبة 103، التي كانت تتولى حماية كمين البرث. الكلمة التي سمعها أحمد منسي، قائد الكتيبة ورفاقه، كانت تعني أن هناك هدف مجهول قادم محتمل خطورته، ويجب التعامل معه. دقائق قليلة حتى انفجرت السيارة التي بدأت الهجوم على الكمين. كانت أصداء آذان الفجر ما زالت في الأركان، حين أقدم الإرهابيون على الهجوم على كتيبة الشهيد أحمد منسى، لكن ملحمة تاريخية كتبها أبطال القوات المسلحة في ذلك اليوم سيظل يذكرها التاريخ حتى قيام الساعة. «المصري اليوم» تقدم بطاقة تعريفية لشهداء ملحمة البرث، حتى لا ننسى دائمًا.. عظم شهيدك. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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