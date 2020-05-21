شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من والدة خالد مغربي «دبابة» بعد عرض حلقة ملحمة البرث في «الاختيار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت حلقة الليلة من مسلسل الاختيار والتي تناولت أحداثها ملحمة البرث لأبطال الصاعقة المصرية بقيادة الشهيد أحمد منسي أسطورة الصاعقة، وأبرزت بطولة شهداء القوات المسلحة في هذه المواجهة مع التكفيريين والإرهابين ردود فعل واسعة عقب عرضها على عدد من القنوات الفضائية.

وسجلت الحلقة لحظات استشهاد كل بطل من أبطال الملحمة الحقيقية ومنهم النقيب خالد مغربي الشهير بـ«خالد دبابة»، ابن مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والذي أظهرت الحلقة استشهاده عندما هب لنجدة زملائه رغم صدور قرار بنقله للإسكندرية إلا أنه فضل أن يموت شهيدا حينما حاول منع التكفيرين من مواصلة الهجوم ففجروا في مدرعته بسيارة مفخخة ليلقي الله شهيدا.

دينا المغربي، شقيقة الشهيد، أكدت أن «الأسرة لم تتمالك أعصابها وقررت عدم مشاهدة الحلقة حيث أن والدة الشهيد حالتها الصحية لم تسمح أن نخاطر ونعرضها لمشاهدة تفاصيل استشهاد أخي والذي لايزال حيا في قلوبنا».

وأكدت أن «بطولات أخيها في سيناء تحتاج عمل بأكلمه أو فيلم وثائقي منفصل».

من جانبها، أعربت والدة الشهيد عن سعادتها بالعمل الفنى الرائع في مسلسل الاختيار الذي أعاد إلى ذاكرتها الدور البطولي والفدائي الذي قام به نجلها للقضاء على البؤر الإرهابية والجماعات التكفيرية في أرض سيناء الطيبة، مضحيا بدمائة الذكية وبحياته من أجل أن تبقى مصر ولا يدخلها خائن أو عميل.

ووجهت والدة الشهيد الشكر للفنان البطل محمد حمدي الذي جسد شخصية ورجولة وشجاعة نجلها.

وأضافت: «شعرت كأني أراه في الحقيقة نظرا لوجود تشابه كبير بين نجلها الشهيد والفنان الوطني البارع والذي ظهر في النهاية ليلتحق بكتيبة الشهيد أحمد منسى».

وأضافت أن «نشيد الصاعقة خلد ذكري نجلها مع زملائه»، وجاء بالنشيد: «خالد مغربي دبابة أسد وجنبه إحنا غلابة».

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وأضافت أن نجلها كان يعانى من الغضروف وكان مقررا نقله إلى سلاح آخر بعيدا عن الصاعقة نظرا لحالته الصحية، ولكنه رفض بشدة وظل في سلاح الصاعقة مدافعا عن المصريين ضد الخونة والإرهابيين.

وذكرت والدة الشهيد أن نجلها الشهيد جاءه اتصال من أحد الضباط بكمين مربع البرث برفح بتعرضهم لهجوم إرهابى ليهتف خالد مع جنوده «حى على الشهادة»، وفي دقائق معدوده شكل قوة الدعم «مدرعتين ودبابه وعربه تشويش» وخرجوا لنجدة زملائهم .

وأوضحت أنه «قبل الوصول إلى موقع الإشتباكات بمسافه 700 متر لمح الشهيد عربة بداخل إحدي العشش على جانب الطريق فبدء التعامل معها فانفجرت حيث كانت معده بمتفجرات لتعطيل وصول الدعم».