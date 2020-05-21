"صفقة المليون".. حلم الأشقياء الأربعة انتهى خلف القضبان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

4 أشخاص جمعتهم رغبة جامحة في الثراء الفاحش بأقصر الطرق وأيسرها دون تكبد مشقة عمل يدر رزقا حلالا، قرر ثلاثة منهم الاعتماد على سجلهم الإجرامي، طرقوا عالم الجريمة عبر بوابة تجارة المخدرات وتحديدا الحشيش، متخذين مركز الضبعة مسرحا لنشاطهم غير المشروع.

أحلام الأربعة تحولت سرابا، انتهى بهم المطاف مكبلين الأيدي بأصفاد حديدية داخل سيارة شرطة وصولا إلى محبسهم خلف القضبان.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط عناصر التشكيل العصابي، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بأحد الأكمنة المعدة لهم بطريق (مطروح - الإسكندرية) بدائرة قسم شرطة الضبعة.

وعُثر بحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما، مبلغ مالي و4 هواتف محمولة. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و300 ألف جنيه.