في 45 ثانية.. ماذا قدمت شرطة المسطحات خلال 324 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: 45 ثانية مصورة أعدها قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، تلخص جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. جهود الإدارة استهدفت التصدي للمخالفات التي تتعلق بغش مستلزمات الإنتاج الزراعي والسلع الغذائية والإضرار بالصحة العامة والبيئة. وأسفرت الحملات التفتيشية عن مصادرة 143 طن أعلاف مجهولة المصدر مغشوشة وغير مسلجة بوزارة الزراعة داخل مصنع بالإسماعيلية، والتحفظ على 2.50 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل شركتين بدون ترخيص.

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