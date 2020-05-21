حريق في لوحة كهرباء أمام عقار سكني بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في لوحة كهرباء أمام عقار سكني بمنطقة حدائق الأهرام، مساء الخميس. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن نشوب حريق بمنطقة (ح). دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق بكابل لوحة كهرباء أمام عقار. وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية. وجرى قطع التيار الكهربائي؛ حرصا على سلامة الأهالي، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

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