الألف بـ300 جنيه.. رحلة 3 جهات أمنية لحل لغز العملات المقلدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
3 جهات أمنية عكفت على فك طلاسم تداول عملات مقلدة فئتي (200 - 50)، والإيقاع بصاحب مطبعة وعاطل، كونا عصابة تخصصت فى ترويج العملات النقدية المقلدة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن صاحب مطبعة له معلومات جنائية وعاطل مقيم بمحافظة القاهرة، اتخذاً مطبعة الأول بإمبابة وكراً لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية باستخدام أجهزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية.
اقتصر نشاط الثاني على إنشاء وإدارة العديد من المواقع الإلكترونية على الإنترنت، للإعلان عن توافر عملات وطنية مُقلدة نظير حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما راغبى شرائها بواقع 300 جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بمطبعة الأول، وبحوزتهما 25 ألف جنيه مقلدة فئة 50 جنيها، و20 ألف جنيه مقلدة فئة 200 جنيه.
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