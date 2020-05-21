مطار القاهرة يستقبل 261 مصريا من العالقين بالسعودية ولندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، رحلتين استثنائيتين سيرتهم شركة مصر للطيران، والنيل للطيران، لـ261 من العالقين في لندن والرياض، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة .

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلتي شركة مصر للطيران والنيل للطيران وصلت المطار قادمة من لندن والرياض وعلى متنهما 261 مصريا كانوا عالقين هناك، ووصل على رحلة مصر للطيران 86 مصريا من العالقين بلندن، والنيل للطيران 175 مصريا من العالقين بالسعودية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .