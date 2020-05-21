يخدم 50 ألف مواطن.. أبرز 15 معلومة عن مشروع بشاير الخير3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي: افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية. ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن المشروع، وهي كالتالي: 1- يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية. - تعد المرحلة الثالثة من المشروع الأكبر من نوعها. - يقضي على المناطق العشوائية الخطرة في الإسكندرية. - ينقل حياة أسر عاشت في عشش من صفيح عشرات السنين. - يضم 3 مناطق خدمية "منشأت تعليمية، ومستشفى، ومسجدين" بمسطح 800 متر، و4 مساجد صغيرة. - يضم كنيسة بمسطح 800 متر ومركز شباب، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية. Advertisements - يعد المشروع هو المرحلة 2 ضمن أكبر مشروع للقضاء على العشوائيات في تاريخ مصر. - يقع بشاير الخير بغيط العنب، في منطقة كرموز أحد أقدم الأحياء الشعبية. - تعد المنطقة أصل مدينة الإسكندرية وأقدم مناطقها، وموقعه شمال بحيرة مريوط وغرب محرم بك وجنوب حى اللبان والعطارين. - يأتي بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2. - يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية. - يضم المشروع منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ وبها 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف، و624 وحدة سكنية. - يستفيد من المشروع، أكثر من 50 ألف مواطن. - تم إنجاز بشاير الخير 3 خلال عامين ونصف العام. - شارك في إنشاء المشروع أكثر من 75 شركة مصرية.

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