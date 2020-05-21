المحافظ رئيس دولة والقبض على مخالفي البناء.. رسائل السيسي في "بشائر الخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية، والذي ضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية.

وحملت كلمة الرئيس لبسيسي، عددًا من الرسائل للمواطنين وأجهزة الدولة والأطقم الطبية، يرصدها "الخليج 365":

- أزمة فيروس كورونا تُدار بشكل مهني وعلمي.

- يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتقليل عدد الإصابات قدر الإمكان.

- الدولة المصرية لديها القدرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

- معدلات الزيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا تطور طبيعي.

- لابد من الاهتمام بالرياضة والطعام الصحي لزيادة المناعة في مواجهة كورونا.

- إحنا مخوفناش حد من أول أزمة كورونا.."بس خلوا بالكم".

- إطلاق أسماء شهداء الأطباء والجيش والشرطة والقضاء على الأحياء السكنية

- لازم يبقى فيه سلطة قانون وكلنا نحترم القانون

- مش هنفضل نجري ورا العشوائيات باقي عمرنا، لازم نوقف الموضوع ده.

- تخريب الدولة أسوأ من الإرهاب.

- أي تجاوز متقوليش هزيله.. قولي شيلته وقبضت على اللي عمله.

- ما كان بسبب 2011 لن يكون تاني أبدا إن حد يخش ياخد ويعبي ويبني، الكلام ده ميرضيش ربنا أبدا مش معقول.

- وقف أي أعمال بناء خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة بشكل كامل، بخلاف المشروعات القومية

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- إحنا بلد في مواجهة مع مستقبلها عايزة الإخلاص والجدية واللي مش قادر يقول شكرًا أنا مش قادر.

- مش هنفرج المصريين على مخالفات بنهدها، شايف مش مناسب نفرج المصريين على حاجة زي دي.

ـ تعويض الأسر المتضرر من الوصلة الجديدة لميناء الإسكندرية.

ـ هدف محور المحمودية تجهيز الإسكندرية لمشروعات تنموية.

ـ مرحبا بالمستثمرين والمطورين.

- المحافظ رئيس دولة صغيرة وعليه اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة التجاوزات والتعديات على أراضي الدولة.

- نزول المحافظين ومديري الأمن للشوارع لرصد المخالفات والتعديات على الأراضي.

- من حق المحافظ يرفض صدور تراخيص بناء إلا بعد دراسة الموقف.

مافيش دولة تسمح ببناء عمارة أو منشأة من 14 دورًا بدون أى مرافق.

ـ لا يمكن الحديث عن مجتمعات عمرانية دون بنية أساسية

- يجب على المواطنين معرفة كيفية وطريقة تفكير الدولة.

- لما اتكلمنا على محور المحمودية من سنتين كان رد فعل الرأي العام مش مستريح

- حجم كثافة الحركة في الإسكندرية صعب

- لقينا 35 جامع على حرم طريق المحمودية.

ـ ازاى الناس بتبني جوامع على حاجه مش بتاعتها؟.