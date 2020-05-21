أخبار مصر | "يؤدي إلى الغثيان".. تنبيه مهم من "الصحة العالمية"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "يؤدي إلى الغثيان".. تنبيه مهم من "الصحة العالمية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت منظمة الصحة العالمية، بعدم تبخير الأماكن الخارجية أو رش الأفراد تحت أي ظرف من الظروف، لأن هذا قد يؤدي إلى التسبب في ضرر جسدي ونفسي، ولن يقلل من قدرة المُصاب على نشر الفيروس من خلال القُطيرات التنفسية الصادرة عنه.

وأضافت المنظمة، خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رشّ الأفراد بالكلور أو المواد الكيميائية السامة الأخرى قد يؤدي إلى التهاب العينين والجلد، والتَشَنُّج القَصَبِيّ الناجم عن استنشاق هذه المواد، والآثار المَعِدِيَّة المِعَوِيَّة مثل الغثيان والقيء.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

