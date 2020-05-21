أخبار مصر | ننشر أسماء الفائزين في مسابقة المولد النبوي الشريف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء الفائزين في مسابقة المولد النبوي الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية بالأوقاف والفائزون هم: الفرع الأول وهو إجابة المائة سؤال وكتاب فقه السيرة النبوية الأول محمد أحمد السيد أحمد علي الجد أوقاف الدقهلية، وحائزته عشرة آلاف جنيه، الثاني: حاتم سعيد سليمان عواد نأوقاف القليوبية، وجائزته تسعة آلاف جنيه.

الفرع الثاني، كتائب الشمائل النبوية وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية وتفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، والناجحون من المتقدمين من المديريات الإقليمية بالتصفية النهائية.

١ - محمد شعبان أحمد شعبان.. محافظة الفيوم، وجائزته خمسة آلاف جنيه.

٢ - محمد محمد إسماعيل محمد ملكه.. محافظة البحيرة، وجائزته خمسة آلاف جنيه.

٣ - حامد معوض حجازي محمد.. محافظة الجيزة وجائزته خمسة آلاف جنيه.

٤ - مصطفى عبد المعطيً سيد أحمد هاشم.. محافظة جنوب سيناء، وجائزته ثلاثة آلاف جنيه.

إضافية إلى جائزتين تشجيعيتين:

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١- عبد حسن محمد قناوي من محافظة أسوان وقيمة جائزته ألفا جنيه.

٢ - محمد على أبو الوفا جاد الرب من محافظة الأقصر وقيمة جائزته ألفا جنيه.

وصرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه سوف يتم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد (السيدة نفيسة) عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وقدم المتحدث باسم الأوقاف اعتذاره الإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبال أحد غير فريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير، حفاظًا على سلامة الجميع.

وأصدرت وزارة الأوقاف، قرارات جديدة بشأن صلاة عيد الفطر منها الاقتصار على 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني وعدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية دون الخارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد، وضرورة ارتداء جميع المصلين للكمامة ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لتشغيل تكبيرات العيد بمكبرات الصوت بالمساجد تقرر السماح بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

ووفقا للمستند فإن المساجد التي كانت تقام فيها صلاة الجمعة هي التي ستقوم بتشغيل تكبيرات العيد مع ضرورة الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من تكبيرات العيد مع تواجد إمام المسجد والعمال فقط داخل المسجد وعدم وجود أي شخص آخر مع التشديد على ضرورة غلق المسجد أثناء التكبيرات على ان يقوم مديري المديريات ومديري الإدارات الفرعية ومفتشي المناطق بمتابعة ما يتم بثه عبر المساجد وتدوين أي مخالفات تحدث وإرسال التقرير إلى غرقة العماليات المشكلة برئاسة وكيل أول الوزارة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.