شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد تجهيز المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، المدينة الجامعية في بورفؤاد لمتابعة أعمال تجهيزها لاستقبال مجموعة من العالقين العائدين من الخارج، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الدولة.

وذلك بحضور مساعد مدير الأمن ورئيس مدينة بورفؤاد ومسئولي الصحة وعميد كلية الطب والتضامن الاجتماعي وجمعية مشكاة نور.

وأطلع المحافظ خلال جولته بالمدينة الجامعية على الغرف المخصصة لإقامة العالقين العائدين من الخارج، مشددا على تجهيزها بمستوى لائق وإجراء أعمال التطهير والتعقيم على مدار اليوم وفقا للبروتوكولات المتبعة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوافر فرق طبية مؤهلة ومدربة، وموظفين وعمال مؤهلين للتعامل مع الموقف، واستبعاد غير المؤهلين لذلك وكذلك توفير وجبات غذائية للعالقين طوال فترة الحجر الصحي.

ووجه محافظ بورسعيد بتوفير جميع الخدمات، وكذلك تكثيف اعمال النظافة بمحيط المدينة وداخلها وكذلك توفير كشافات حرارية مع الاطقم الفنية لسرعة التعامل مع جميع القادمين من الخارج.

وأكد المحافظ، أن الاطقم الطبية وفرق التمريض بالمحافظة، على جاهزية تامة لتقديم الدعم والمسانده للعالقين حتي مرور تلك المرحلة بامان وسلام.

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محافظ بورسعيد يتفقد تجهيز المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج