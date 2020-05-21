شكرا لقرائتكم خبر عن موجة أمطار رعدية‎ تضرب الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة الوادي الجديد ،مساء اليوم، إلى سقوط امطار رعدية بجانب ظهور سحب كثيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد تحسبا لتزايد الأمطار أو ظهور عواصف ترابية في ظل عدم استقرار الطقس.

وأكد محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، على رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا ً للأزمات والكوارث جراء سقوط أمطار، بالإضافة إلى إستمرار متابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .