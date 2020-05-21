شكرا لقرائتكم خبر عن موجة أمطار رعدية تضرب الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرضت محافظة الوادي الجديد ،مساء اليوم، إلى سقوط امطار رعدية بجانب ظهور سحب كثيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد تحسبا لتزايد الأمطار أو ظهور عواصف ترابية في ظل عدم استقرار الطقس.
وأكد محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، على رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا ً للأزمات والكوارث جراء سقوط أمطار، بالإضافة إلى إستمرار متابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
15,003
-
تعافي
4,217
-
وفيات
696
كانت هذه تفاصيل خبر موجة أمطار رعدية تضرب الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.