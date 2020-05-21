شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع غدا هلال «شوال».. والأحد أول أيام عيد الفطر فلكيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطلع دار الإفتاء المصرية، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف انحاء الجمهورية، هلال شهر شوال للعام 1441 هجريا، غدا الجمعة، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، حيث يلقى بيان الرؤية الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمكتبه بدار الإفتاء، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الأحد المقبل 24 مايو الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، أن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك وأهلة الشهور الهجرية تنتشر في 8 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية هي: حلوان وأكتوبر وأسوان وقنا وسوهاج ومطروح والواحات والفيوم، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتى الجمهورية لإعلان البيان الشرعى والرسمى وبداية الشهر الهجرى من عدمه.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن عدة شهر رمضان تكون 30 يومًا، وكان أول أيامه الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون آخر أيامه أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47، وبذلك يكون الأحد 24 مايو الجارى أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال لعام 1441 هجرياً.

ووفقا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 39 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 مايو الجارى وهو يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى للعواصم والمدن الإسلامية، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية «الجمعة» في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ11 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 9 لـ12 دقيقة.

أما في العواصم والمدن الإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 1 لـ16 دقيقة، وبذلك يكون فلكيا يوم السبت 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هجرياً وتكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الأحد 24 مايو الجارى.

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