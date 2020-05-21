استقبال مطار القاهرة لعدد 305 مصري

قام مطار القاهرة الدولي باستقبال رحلة استثنائية تابعة لشركة مصر للطيران آتية من مدينة أبو ظبي وتحمل هذه القناة حوالي 305 مصري متواجدين في دولة الإمارات عالقين بسبب انتشار هذا الفيروس فتم وقف جميع الرحلات الجوية في جميع المطارات المصرية بسبب هذا الوباء.

وبعد وصول المصريين سيتم العمل على إجراء الفحص لجميع الركاب قبل أن يتم نقلهم إلى الفنادق الخاصة بالعزل الصحي على أن يكون العزل الصحي لمدة سبعة أيام بدلاً من أربعة عشر يوم وذلك من أجل حماية جميع الأشخاص من الإصابة بهذا الفيروس، ومن الجدير بالذكر أن جميع الرحلا الجوية في مصر متوقفة سواء القادمة أو المغادرة.