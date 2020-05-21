وزارة التموين: عدم استخدام الألعاب النارية في إجازة العيد

قامت وزارة التموينة والتجارة الداخلية بالتأكيد على الابتعاد من استخدام الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك، وقامت وزارة التموين بالتحذر من بيع المتاجر للألعب النارية هذا لأنها خطيرة وتهدد هذه الألعاب الصحة والبيئة بنسبة كبيرة.

وقامت وزارة البيئة بالتنسيق مع جميع المديريات في جميع المحافظات والاتحاد المركزي التعاوني الاستهلاكي والاتحاد العام لجميع الغرف التجارية أن تحث جميع التجار من عدم رفع الأسعار نهائياً وأن تقوم بتوفير جميع السلع وأن تحافظ على سلامتها وأن تقوم بدور إيجابي للتصدي لجميع البائعين وأن تركز في المناطق الشعبية التي ينتشر فيها الباعة الجاهلين، وقامت وزارة التموين بتعين حملات رقابية في جميع المحافظات للتأكد من ذلك.