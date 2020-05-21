شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رحلات استثنائية تصل مطار أسيوط على متنهم 461 مصريا من العالقين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار أسيوط الدولى، اليوم الخميس، 3 رحلات استثنائية سيرتهم شركة مصر للطيران لعودة المصريين العالقين بالإمارات، وعليهم 461 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

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صرحت مصادر مطلعة بالطيران المدني، بأن رحلات شركة مصر للطيران الثلاث وصلت مطار أسيوط الدولي قادمة من دبي بالإمارات وعلي متنهم 461 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، حيث وصل علي الرحلة الأولي 154 مصريا والثانية 154 مصريًا والثالثة 153 مصريًا ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .