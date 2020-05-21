شكرا لقرائتكم خبر عن من الذورة إلى صفر.. الخط الزمنى لإصابات كورونا في مصر.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، توقعات انتشار وتفشى فيروس كورونا فى مصر، وموعد انحساره وتسجيل صفر إصابات مرض كوفيد 19، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يكون ذلك فى يوم 16 يوليو المقبل. وفى ضوء هذه التوقعات، يرصد ”الخليج 365” بالإنفوجراف الوضع الحالى وكذلك توقعات انتشار وانحسار فيروس كورونا الخبيث، حسبما صرح وزير التعليم العالى.

الخط الزمنى للإصابات فى مصر Advertisements

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