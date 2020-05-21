شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نصلى العيد فى المنزل؟.. وزير الأوقاف يجيب فى برنامج حديث الساعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيفية أداء صلاة العيد فى المنزل؟.. هل يجوز أداء صلاة العيد خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو؟".. أسئلة يجيب عنها وغيرها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ظهر غدا الجمعة خلال برنامجه "حديث الساعة".

ويذاع برنامج وزير الأوقاف "حديث الساعة" فى 12:05 ظهرا على القناة الأولى والثانية والفضائية والنيل الثقافية، ومن المقرر أن يتحدث جمعة فى عدة قضايا هامة حول تحت عناوين :"بين شهرين عظيمين، يوم الجائزة في الأرض والسماء، صلاة العيد كيفيتها في الظرف الراهن وعدم جوازها خلف التليفزيون أو الراديو".

كما يتحدث جمعة حول الرأى الشرعي في الإجراءات الاحترازية والوقائية، وماذا أفدنا من رمضان وهل صمنا حقا وماذا تعلمنا من الصيام والقرآن ".

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وكانت وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها بحضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر .

وأضافت الوزارة أنه سيتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التليفزيون المصرى والإذاعة المصرية، وسيتم السماح لجميع المساجد التى كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات، مع عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد، وتطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات معالى السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات بما فى ذلك أى تجمع لصلاة العيد سواء فى المساجد أم فى الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها فى سرعة نقل العدوى بفيروس كورنا، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار ، على النحو الذى فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .