شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 رسائل للرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الرسائل، خلال افتتاحه مشروع بشائر الخير 3، بمحافظة الإسكندرية، وينشر ”الخليج 365” أبرز 10 رسائل للرئيس السيسى. - أزمة فيروس كورونا المستجد تدار بشكل علمى واحترافى - لو عندنا 10 آلاف مخالفة يبقى هناك 10 آلاف شخص اتقبض عليهم - أقول للأطقم الطبية لكم الشكر والتقدير لدوركم فى مواجهة كورونا - مش هنفرج المصريين على مخالفات بتتهد - التقاضى بين أجهزة الدولة آخر إجراء ممكن نعمله Advertisements - المحافظ رئيس دولة صغيرة ومن حقك تقولي هوقف تراخيص - الدولة المصرية لديها القدرات لمواجهة كورونا والأمراض الأخرى - الأمن مش إنك تمسك مجرم.. الأمن أنك تمنع فاسد - أطالب بتسمية شوارع ومدارس بأسماء شهداء الجيش والشرطة والأطباء - الرئيس لوزير النقل: "إخلى مساكن محور الألمونيوم وادفع تمنها"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز 10 رسائل للرئيس السيسى خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.