شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الرئيس الشيشانى إلى موسكو بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر طبي، اليوم الخميس، إنه تم نقل رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف بالطائرة الى موسكو، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر: "قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة".، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة تيليجرام Baza، وجود شكوك بشأن إصابة قديروف بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم نقله إلى عيادة في موسكو.

ومن جانبه أشار أحمد دودايف، مساعد قديروف، إلى أن رئيس الشيشان يشرف شخصيا على عمل المركز الميداني لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي في الجمهورية.