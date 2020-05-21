شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 295 من المصريين العالقين القادمين من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، رحلتين إستثنائيتين قادمتان من المملكة العربية السعودية وعلى متنهما 295 راكبا، وقالت مصادر بالمطار إن مطار القاهرة أستقبل اليوم الرحلة رقم NP2222 التابعة لشركة التيل للطيران والقادمة من مدينة الرياض وعلى متنها 175 عالقا مصريا.

كما وصل مطار القاهرة رحلة شركة إسكندرية للطيران رقم XH3302 قادمة من الدمام وعلى متنها 120 راكبا.

ومن المقرر أن يجرى الحجر الصحى بمطار القاهرة فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 7 أيام بالعزل على أن يعاد تحليل له مرة أخرى وفى حال سلبية التحليل يتم خروجه وإستكمال باقى ال14 يوم بمنزله أما فى حال إيجابية الحالة فيتم إتخاذ الإجراءات الطبية فورا وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.