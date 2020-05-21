شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر عودة توثيق التوكيلات العامة والقضايا اعتبارا من 1 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، عودة خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا وذلك بمكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع عودة العمل بالمحاكم.

وعممت وزارة العدل الكتاب الدورى الصادر بناء على قرار وزير العدل والذى حمل رقم 172 بتاريخ اليوم 21 مايو على مكاتب التوثيق، تضمن قرار الوزير بأنه على مكاتب وفروع التوثيق بدء تقديم خدمة توثيق المحررات "توكيل رسمي عام - توكيل رسمي عام في القضايا" اعتبارًا من 1 يونيو.

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وأكد وزير العدل على تأكيد اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمتعاملين، مع اتخاذ تعليق لافتة تتضمن ضرورة ارتداء العاملين والمتعاملين الكمامات الطبية، على أن يحظر نزع الكمامات داخل مكاتب وفروع التوثيق.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل استثناء من تعليق العمل بالشهر العقاري بناء على توجيهات مجلس الوزراء للوقاية من كورونا 8 خدمات توثيق وهى توثيق التوكيلات الخاصة وتوثيق عقود بيع السيارات وتوثيق عقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، وتوثيق التوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.