شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: التدخل العسكرى التركى السافر أفشل محاولات الوصول لحل سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى أن التدخل العسكرى التركى السافر في ليبيا ودعمها للميليشيات منذ عام 2014 أفشل كل محاولات الوصول لحل سياسى في ليبيا.

وأشار المسمارى في مؤتمر صحفى، ظهر الخميس، إلى أن كافة الاتفاقات الخارجية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي الليبى فائز السراج غير شرعية، موضحا أن المجلس الرئاسي لم يحظ بالشرعية من مجلس النواب الليبى.

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وكشف المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبى عن رفض ميليشيات طرابلس بشكل قاطع لأى هدنة إنسانية، نافيا استهداف الوحدات العسكرية التابعة الجيش الليبي لأي مرافق صحية في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن المعركة مستمرة ضد الإرهاب في ليبيا

واتهم المسمارى ميليشيات طرابلس باستهداف مدينة الأصابعة غرب البلاد بصواريخ جراد، معربا عن استغرابه من عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا، مستعرضا مقاطع فيديو توضح سبل الدعم التركى للميليشيات المسلحة بالعتاد والمرتزقة.