الأرصاد:انخفاض درجات الحرارة من غدا حتى الجمعة القادمة..وأمطار أول أيام العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء الارصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتدريجي اعتبارا من غدا الجمعة، حتي الجمعة القادمة. وتشير خرائط الطقس إلى أنه سوف يسود طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا علي اغلب الانحاء. Advertisements ومن المنتظر سقوط أمطار متوسط الشدة أول ايام العيد علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تنشط الرياح علي اغلب الانحاء مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متفرقة، تؤدي الي اضطراب في حركة الملاجة البحرية علي خليج السويس والبحرين الاحمر والمتوسط. ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات للحرارة من الجمعة حتى الجمعة في القاهرة 29-36 والوجه البحري 29-35 والسواحل الشمالية 28-24 وجنوب سيناء 37-34 وشمال الصعيد 30-37 وجنوب الصعيد 35-41.

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