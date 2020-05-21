موسكو: انسحاب واشنطن من اتفاقية الأجواء المفتوحة ضربة لأمن أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت روسيا الاتحادية اليوم الخميس، أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من من اتفاقية الأجواء المفتوحة ضربة لأمن أوروبا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.
كان المندوب الروسى الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت وضع معاهدة الأجواء المفتوحة (السموات المفتوحة) تحت رحمة السكين، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تعود إلى الولايات المتحدة نفسها.
وقال أوليانوف - في تصريح صحفي لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الخميس - "إن الولايات المتحدة قررت وضع اتفاق أخر متعدد الأطراف لتحديد الأسلحة تحت رحمة السكين ، وهو اتفاق تعود فكرته إلى الولايات المتحدة نفسها".
وأضاف "لقد أطلق الرئيس ايزنهاور مبادرة في العام 1955 لمراقبة جوية مقننة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، عرفت باتفاقية الأجواء أو السموات المفتوحة"، مشيرا إلى أن واشنطن قررت "قتل" هذه المعاهدة أيضا.
يأتي تصريح الدبلوماسي الروسي تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب بلاده من معاهدة الأجواء المفتوحة. وقال ترامب للصحفيين اليوم "إن لدينا علاقات جيدة مع روسيا، ولكن روسيا لم تلتزم بهذه الاتفاقية، لذلك سننسحب منها إلى أن يلتزموا بها". وأضاف:" هناك فرصة جيدة جدًا لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاقية جديدة أو القيام بشيء معا لإعادة عمل الاتفاقية الحالية مرة أخرى".
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