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نتفرج على الحلقة 28 ولا لأ؟.. وسر كمين البرث.. ستوديو الاختيار مع تامر إسماعيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ستوديو التحليل للحلقة 28 من مسلسل الاختيار تفاصيل جديدة حول الإرهابى أبو أسامة المصرى قائد تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش، ولماذا كانت يخفى التنظيم أي معلومات تخصه حتى أصبح أكثر القيادات الإرهابية سرية في سيناء.

وأوضح تامر إسماعيل صالح في ستوديو التحليل سر الخوف الذى سيطر على الجماعات التكفيرية من تواجد أحمد منسى ورجاله في منطقة كمين البرث، وسبب خطورة ذلك الكمين على خطوط الإمداد والتموين للجماعات التكفيرية.

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الإرهابى أبو أسامة المصرى
الإرهابى أبو أسامة المصرى

وقال تامر إسماعيل صالح عن الجدل الدائر حول مشاهدة الحلقة 28 اليوم ودعوات البعض لأسر الشهداء والأطفال عدم مشاهدتها، إن تلك الحلقة أهم حلقات المسلسل، بل أهم لحظات حياة هؤلاء الأبطال، وتلك اللحظات هي التي خلدت أسطورتهم، ومشاهدتها ضرورة حتى تعيش تلك الذكرى ولحظات البطولة في أذهان كل الأجيال، وتلك هي رسالة المسلسل الأساسية.

أبطال معركة البرث الحقيقيين
أبطال معركة البرث الحقيقيين

"ستوديو التحليل" هو لايف يومى يرصد تفاصيل ومعلومات جديدة عن الأحداث والشخصيات والبطولات التي تقدمها حلقات مسلسل الاختيار الذى يذاع يوميًا على قنوات أون ويحقق أعلى نسب مشاهدة منذ أول رمضان.

 

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