شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد دعمه لجهود "ملادينوف" حفاظا على مسار عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأممى لعملية السلام "نيكولاى ملادينوف"، اليوم الخميس، وذلك للتنسيق مع مصر حول الجهود والتحركات الدولية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة فى إطار الرباعية الدولية المعنية بالسلام فى الشرق الأوسط.

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وقد أكد وزير الخارجية خلال الاتصال حرص مصر على تقديم كل الدعم لجهود المبعوث الأممى حفاظاً على مسار عملية السلام، مستعرضاً الاتصالات التى أجراها مع مختلف الأطراف المعنية من أجل دفع جهود السلام والاستقرار على الساحة الإقليمية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وتوفير الأمن لكافة دول المنطقة بما يكفل تحقيق الازدهار والقدرة على مواجهة التحديات وفى مقدمتها القضاء على مخاطر الإرهاب، وهو ما يتطلب الحيلولة دون اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها التأثير سلباً على فرص التوصل للسلام العادل والدائم.

هذا، وقد أكد "ملادينوف" من جانبه حرصه على التنسيق الكامل مع مصر بالنسبة للتحركات المستقبلية على صعيد الجهود المبذولة لاستئناف مسار السلام وفق حل الدولتين.