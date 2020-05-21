شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: روسيا لم تلتزم ببنود اتفاقية السماوات المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا لم تلتزم ببنود اتفاقية السماوات المفتوحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية السماوات المفتوحة سيؤثر على مصالح جميع الأعضاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة مع روسيا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قالت نقلا عن مسئولين رفيعى المستوى فى الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب قرر الانسحاب من اتفاق كبير آخر للحد من الأسلحة وهو اتفاق السماوات المفتوحة، وأنه سيبلغ روسيا غدا الجمعة بأن الولايات المتحدة تنسحب من المعاهدة التى تم التفاوض عليها قبل ثلاثة عقد للسماح للدول باللتحليق فوق أراضى بعضهم البعض بمعدات استشعار دقيقة لضمان أنها لا تستعد لعمل عسكرى.

وأضافت الصحيفة، أن قرار ترامب سنظر إليه على أنه دليل أكبر للخروج من الاتفاقية الوحيدة المتبقية للحد من التسلح مع روسيا، وهى اتفاقية ستارت الجديدة، التى تحدد للولايات المتحدة وروسيا نشر 1550 صاروخا نوويا لكل منهما، والتى تنتهى صلاحيتها قبل أسابيع من تنصيب الرئيس المقبل.

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ويشكو المسئولون الأمريكيون منذ فترة طويلة أن موسكو تنتهك اتفاق الأجواء المفتوحة بعدم السماح برحلات جوية فوق مدينة تعتقد أنها تنشر فيها أسلحة نووية يمكن أن تصل إلى أوروبا، بالإضافة إلى حظر الرحلات الجوية خلال المناورات العسكرية الروسية الكبرى.

واعترف البنتاجون ووكالات المخابرات الأمريكية فى تقارير سرية، أن الروس يستخدمون الرحلات فوق الولايات المتحدة لمسح البنية التحتية الأمريكية المهمة التى يمكن ضربها بهجمات إلكترونية.