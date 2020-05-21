شكرا لقرائتكم خبر عن افرح بعيدك.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية التَّكبير لعيد الفطر فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية كيفية التكبير لعيد الفطر المبارك فى المنزل، وذلك على النحو الآتى:

*افرح بعيدك وطاعاتك الرّمضانية، وكبِّر الله سُبحانه ⁦مع أهل بيتك، فالتكبير للعيد سنة سيدنا رسول الله ﷺ؛ فقد قال سبحانه بعد آيات الصيام: {..وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ..} [البقرة:185].

* ويبدأ التكبير لعيد الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر حتى صلاة العيد، ويستحب الإكثار منه ورفع الصوت به في كل هذه الفترة.

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* ولكَ أن تُكبّر مع أهل بيتك بعد صلاة المغرب جماعةً بهم، وصلاة العشاء، وصلاة فجرِ يوم العيد إلى أن تُصلِّي العيد في منزلك.

*والأمر في صيغة التَّكبير واسع بفضل الله سُبحانه؛ فلم تَرِدْ عن سيدنا رسول الله ﷺ صيغة معيَّنة لتكبير العيد.

* فإن كَبَّرت للعيد بصيغته المشهورة؛ فجائز، وهي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

*وإن اقتصرت صيغة التّكبير على: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد»؛ فجائز. وإن كبَّر المُسلم بهذه الصيغة وزاد عليها الصّلاة والسّلام على سيدنا رسول الله ﷺ، فقال: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»؛ فجائز