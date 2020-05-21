شكرا لقرائتكم خبر عن غدا في الخليج 365..السيسى: قادرون على مواجهة «كورونا» وندير الأزمة باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” في عدد الغد من الجريدة المطبوعة محموعة من التغطيات الهامة على رأسها افتتاح الرئيس السيسى بشائر الخير3 بالإسكندرية..تحت عنوان "الرئيس خلال افتتاح "بشائر الخير 3" فى الإسكندرية: قادرون على مواجهة «كورونا» وندير الأزمة باحترافية.. السيسى للأطقم الطبية: لكم الشكر والتقدير.. ويطالب بتسمية شوارع ومدارس بأسماء شهداء الجيش والشرطة والأطباء.. المحافظ رئيس دولة صغيرة.. ومن حقه يقول هوقف التراخيص.. «الأمن مش إنك تمسك مجرم أو إرهابى الأمن إنك تمنع فاسد ولن نقبل التجاوز فى مخالفات البناء.. وبناء دولة عظيمة يحتاج التعاون".. وعن البناء العشوائى: ده حال 50% من مساكن مصر ويجب التحرك الدائم. اقرأ في العدد أيضا ..

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