شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. انكسار الموجة الحارة غدا.. وأمطار بالصعيد والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع بشاير الخير 3 في الإسكندرية، وانخفاض بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 37 درجة.

غدا انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وزير العدل يقرر عودة توثيق التوكيلات العامة والقضايا اعتبارا من 1 يونيو

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، عودة خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا وذلك بمكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع عودة العمل بالمحاكم.

السيسى يؤكد: "البناء العشوائى حال 50% من مساكن مصر ويجب التحرك الدائم".. الرئيس لوزير النقل: "إخلى مساكن محور الألمونيوم وادفع تمنها".. "لو عندنا 10 آلاف مخالفة يبقى هناك 10 آلاف شخص اتقبض عليهم"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية لديها القدرات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه القدرات مثل أجهزة العناية المركزة وأجهزة التنفس، يتم استخدامها أيضا للأمراض الأخرى وباقى الأزمات الصحية بالإضافة إلى أزمة كورونا.

إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب - الغردقة

أصيب 15 شخصا، اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم، بطريق غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفي غارب المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة .

"يد بيد".. سفير الصين يهنئ المصريين بعيد الفطر ويؤكد: ندعم جهود مكافحة كورونا والعمل لم يتوقف فى مشاريعنا.. 7 مليار دولار حجم استثماراتنا بمصر.. ورئيس الصين تعهد بتوفير اللقاح لدول أفريقيا بسعر معقول حال تطويره

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشانج، إن يوم 30 مايو يصادف الذكرى الـ64 لإقامة العلاقات الصينية المصرية وأصبحت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات مع دولة الصين الشعبية فى عام 1956، واستمرت منذ ذلك الحين العلاقات الطبية بين البلدين.





تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة بشأن قضية سد النهضة.. رسالة وزير الخارجية لرئيس مجلس الأمن: ملء وتشغيل السد من جانب واحد يلحق ضررا جسيما بدول المصب..ويطالب المجتمع الدولى بدعوة إثيوبيا لاحترام التزاماتها القانونية

تواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية في المؤسسات الدولية ولاسيما في مجلس الأمن بشأن آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى الكبير، وأرسل الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة رسالة وزير الخارجية سامح شكرى مطلع مايو الجارى إلى رئيس مجلس الأمن، مشيرا إلى أن اثيوبيا تعتزم البدء في حجز المياه لغرض ملء خزان سد النهضة الاثيوبى فى يوليو 2020.

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السعودية تسجل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

تسجيل 338 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 338 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 36042، وفقا لمصادر إعلامية.

مسئولو ولاية ميتشيجان لترامب: لن نسمح لك بالعودة إذا لم ترتد الكمامة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن وزيرة العدل بولاية ميتشيجان، التى سيزورها الرئيس الأمريكى اليوم، الخميس، أكدت أنه لو لم يرتد ترامب قناعا للوجه، خلال زيارته فى مصنع فورد بالولاية، سيطلب منه عدم العودة إلى مثل هذه المنشآت مرة أخرى.

شاهد.. عاصفة تحول نهار الصين إلى ليل دامس

تسببت عاصفة سوداء في تحويل الصين لليل دامس، في الساعة الرابعة عصر.

خدم 11 رئيسا أمريكيا.. وفاة كبير خادمى البيت الأبيض السابق بكورونا.. فيديو وصور

توفى ويلسون جيرمان كبير خادمى البيت الأبيض السابق بفيروس كورونا، والذى خدم 11 رئيسا أمريكيا لأكثر من خمسة عقود ، عن عمر يناهز 91 عامًا ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

للمرة الثالثة.. تجديد حبس حنين حسام فتاة التيك توك 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهمة حنين حسام 15 يوما على ذمة التحقيقات.

طقس أول أيام العيد.. أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، والسواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.