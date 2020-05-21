شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى بالقاهرة يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك،حيث نشر السفير على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية فى القاهرة فيديو التهنئة وأوضح فيه أن الولايات المتحدة تشكر مصر على الإمدادات الطبية التى قامت السلطات المصرية بإرسالها وقت ذروة أزمة كورونا فى الولايات المتحدة، وأضاف ردا للجميل تقدم حكومة الولايات المتحدة، بالشراكة مع الحكومة المصرية، ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة قيمتها 51 مليون جنيه مصري (ما يعادل 3.2 مليون دولار) إلى الهلال الأحمر المصري للحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 في مصر، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية اليوم.

وتأتي هذه المنحة لتعزيز قدرة شبكة المتطوعين بالهلال الأحمر المصري البالغ عددهم 30,000 متطوع وإخصائي في الرعاية الصحية لإجراء التوعية المجتمعية والمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الهلال الأحمر المصري على الاستجابة للأزمات المستقبلية.

وقد صرّح جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع جائحة فيروس كورونا، رأت الولايات المتحدة أنه من الضروري تقديم دعم موّجه لمصر مخصص لمكافحة هذا الوباء. هذا الدعم المقدم من الشعب الأمريكي سيساعد مئات الآلاف من الأطباء والعاملين في مجال الخدمات الصحية والمتطوعين المصريين على الاستجابة لفيروس كورونا والوصول إلى الملايين من المصريين".