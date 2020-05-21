شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الرئيس السيسى يحرص على سلامة مصور أثناء تفقده "بشاير الخير 3” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الرئيس عبد الفتاح السيى، على سلامة أحد المصورين، خلال تفقده إحدى الوحدات السكنية بمشروع "بشاير الخير 3" بمحافظة الإسكندرية. Advertisements وخلال استماع الرئيس السيسى لشرح حول المشروع، تراجع المصور إلي الوراء لالتقاط صورة أفضل، فانتبه الرئيس السيسي إليه وجذبه بيده حرصاً علي سلامته حيث كان ملاصقاً لجدار شرفة الوحدة السكنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الرئيس السيسى يحرص على سلامة مصور أثناء تفقده "بشاير الخير 3” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.