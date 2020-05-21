أخبار مصر | موظفو "الوطنية للتدريب" يتبرعون بـ20% من رواتبهم لصالح "تحيا مصر"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 08:42 مساءً - انت الان تقراء خبر موظفو "الوطنية للتدريب" يتبرعون بـ20% من رواتبهم لصالح "تحيا مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر جميع موظفي الأكاديمية الوطنية للتدريب، التبرع بـ20% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر لصالح برنامج "أزمات وكوارث" للمتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد من العمالة غير منتظمة؛ وذلك إيمانًا من كافة العاملين بالأكاديمية بمسئوليتهم وواجبهم نحو الوطن، وذلك في إطار مبادرة "هنساعد بلدنا" التي أطلقتها الأكاديمية مع بداية أزمة كورونا.

الجدير بالذكر أن مبادرة "هنساعد بلدنا" التي أطلقتها الأكاديمية شملت حملات توعية تحث على الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة للحماية من فيروس كورونا المستجد، فتم نشر صور للمتدربين والخريجين والموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية أثناء قيامهم بالعادات الصحية السليمة للوقاية من الفيروس كارتداء الكمامة والقفازات الطبية وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية وتطهير المكاتب والأسطح الصلبة بالكلور ووسائل التطهير الأخرى وعدم التحية باليد أو التقبيل، كما تم نشر رسائل شكر وتقدير لجيش مصر الأبيض، وشملت المبادرة أيضًا قيام أعضاء برنامج "المرشحين للعمل بمجلس الدولة دفعتي 2014 و2015" بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر لمساعدة المتضررين من الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.