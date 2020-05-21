شكرا لقرائتكم خبر عن وضع طاقم العبارة «القاهرة» في الحجر الصحي بسفاجا أسبوعا لتأكيد خلوهم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل إخضاع طاقم العبارة القاهرة للحجر الصحي لمدة أسبوع بمدينة سفاجا للتأكد من خلوهم من فيروس كورنا المستجد وذلك بعد عودتهم من ميناء ضبا السعودي، الأربعاء، والقيام برحلة بحربة أقلت نحو ٤٠٠ راكب من المصريين العالقين بالسعودية.

وأكدت مصادر ملاحية بميناء سفاجا البحري أن العبارة متواجدة على الرصيف البحري بعد القيام بعمليات التعقيم والتطهير لها.

وأضافت المصادر أنه فور وصول طاقم العبارة تم إجراء الفحص الطبي لهم من خلال الحجر الصحي وتم التأكد من سلبية إصابتهم بفيروس كورونا وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي تم إخضاع الطاقم تحت الملاحطة الطبية لمدة أسبوع وإجراء الفحص لهم مرتين يوميا ثم إجراء تحليل فيروس كورونا في نهاية المدة وفي حالة سلببة التحليل يتم السماح لهم بالمغادرة إلى محافظاتهم.

كانت العبارة القاهرة قد قامت برحلة بحرية استثنائية لميناء ضبا السعودي، الأربعاء، وأقلت نحو 400 راكب وتم إخضاعهم للحجر الصحي بالمدينة الجامعية لكلية التربية بالغردقة.