شكرا لقرائتكم خبر عن أم الشهيد علي السيد: ابني مات بطل.. ومسلسل «الاختيار» خلد اسمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ابني مات بطل ومسلسل الاختيار خلد اسمه».. بهذه الكلمات عبرت فاطمة عباس، والدة الشهيد على على السيد، 22 عاما، أحد شهداء كمين البرث بشمال سيناء والذى استشهد في شهر يوليو 2017، عن سعادتها بتجسيد شخصية ابنها في مسلسل الاختيار.

وقالت لـ«المصرى اليوم»: «لو ابني كان مات زي أي حد، لن يتذكره أحد، ولكنه مات شهيد، ومش زي أي شهيد دا أخذ أكثر من 60 طلقة بعد موقف بطل أمام عدوه وجاب الإرهاب تحت رجليه والدولة عملت له أفضل تكريم بتجسيد شخصيته في مسلسل الاختيار وخلدت اسمه لأنه بطل حقيقي، وأشكر الشاب اللي مثل دور ابني»

مستطرده: «والله حسيت إن ابنى حي وإنه بيحارب الإرهابيين حتى الآن».

وتتذكر ابنها البطل «علي» قائلة: «كان أصغر أبنائي الستة، ولكنه كان كبير إخواته بتفكيره وخطب قبل عام ونصف من استشهاده وكنا مجهزين شقته وعاملين حسابنا أنه ينزل بعد عيد الفطر يكتب كتابه وفي الإجازة التالية يتزوج، واتفق مع الشهيد أحمد المنسي، أنه يحضر الفرح هو وعدد كبير من الكتيبة لكنهم كلهم استشهدوا واتزفوا للسماء».

وأضافت: «ابنى شاب صغير في العمر لكنه كان كبير في العقل وقدر يجيب الإرهاب تحت رجليه وعاش بطل ومات بطل وعمره ما هرب ولا خاف»

وتابعت: «ابني لم يذهب للمدرسة لكنه أخذ منى خبرة الحياة واستمد قوته من الدنيا أنا كنت دائما بأعلمه إن عمره مايخاف من عبدو يخاف بس من ربنا» وكنت بأقوله: «قبل ما تحط يا ابنى رجلك حط كفوفك وحط عدوك في الأرض».

وبكت وهى تقول: «آخر حاجة قالها لى ادعي لنا يا أمي وكنت ساعتها بأعمل كحك العيد لإخواته البنات وطلب يكلم خطيبته وودعها على أمل إنه هييجى في الإجازة ويكتب كتابها لكنه استشهد وبقى بطل وعريس في الجنة بإذن الله».

وأضافت بفخر: «أنا والله مش زعلانة عليه أنا زعلانه لفراقه بس لكن هو بطل وأنا فخوره به هو مات موته كل الناس بتتمناها والكل بيذكرة ويترحم عليه»

Advertisements

وعن الشهيد منسي قالت: «ابنى كان دائما بيذكره بكل خير، ويقول إنه لم يري قائد مثله، وكان بيعلم جنوده وشايلهم على كفوف الراحة».

وأضافت: «ابنى خدم مع الشهيد منسى آخر 5 شهور، فابنى لم يدخل سلاح الصاعقة، لكنه عندما وجد سقوط عدد كبير من الشهداء طلب أن ينضم للصاعقة وأخذه الشهيد منسي، وعلمه على السلاح وكان كل شيء يتعلمه يجلس بمفرده ويفكر فيه مرة أخرى ويتذكره كما لو كان حقيقي حتى أصبح بطل وكان قدوته الشهيد أحمد منسى».