شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران ألمانية شهيرة تعلن موعد بدء رحلاتها للغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عدد من العاملين بقطاع السياحة بالبحر الأحمر عن وجود مؤشرات على عودة السياحية الأوربية بشكل تدريجي خلال مدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين بعدما أعلنت شركة الطيران العارض الألمانية كوندور Condor استئناف رحلاتها إلى الغردقة و7 وجهات أخرى بداية من أول يوليو المقبل.

وأكد بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الشركة الألمانية أعلنت عن جدول الرحلات الجوية لموسم صيف 2020 (يوليو حتى أكتوبر) يشمل رحلات من ثمانية مطارات ألمانية (فرانكفورت، دوسلدورف، ميونيخ، هامبورج، هانوفر، شتوتجارت، لايبزيج، برلين-شونيفيلد) إلى جزيرة Sylt في بحر الشمال، إضافة إلى 8 دول خارج ألمانيا هي مصر وتركيا وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص والمغرب.

وجاءت المطارات في الدول الثمانية مصر: الغردقة Hurghada اليونان: Kreta وKos وRhodos وKurfu وLefkas وKalamata وZakynthos وSamos وKavala وSkiathos وMykonos وSantorini إضافة إلى Volos وThessaloniki إسبانيا: Teneriffa وFuerteventura وGran Canaria وLanzarote وLa Palma وPama de Mallorca وIbiza وJerez de la Frontera كرواتيا: Split تركيا: Antalya إيطاليا: Sardinia وCalabria قبرص: Larnaca وPaphos المغرب: أغادير Agadir، و9 مطارات ألمانية اعتباراً من سبتمبر 2020.

وتابع أبوطالب إن الشركة الألمانية أعلنت رحلات كوندور إلى الغردقة ستكون من مطارات فرانكفورت ودوسلدورف وهانوفر وهامبورج وليبزيج وميونيخ وشتوتجارت وبرلين شونيفيلد أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وأعلنت شركة كوندور عن تدابير الحماية أثناء الرحلة قائلة: «مبدئياً على متن جميع الرحلات حتى 31 أغسطس 2020 سوف يُطبق شرط إلزامي على الركاب وهو ارتداء الكمامة إضافة إلى أنه سيتم تكييف عمليات الخدمة والصعود والنزول حسب الحالة الخاصة لكل دولة».

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