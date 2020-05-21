شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 8 أتوبيسات لنقل العائدين من مطار أسيوط إلى محافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بتخصيص 8 أتوبيسات من التابعيين للجامعة لتقل المصريين العائدين من الخارج من مطار أسيوط الدولى حتى وصولهم إلى محافظة المنيا حيث مقر إقامتهم بالمدينة الجامعية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على التعاون مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تكوين جبهة واحدة قوية لصد هجوم فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بين المواطنين والحد من تداعياته السلبية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تسهيل استقبال المصريين العائدين من الخارج يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن وفى إطار خطة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي التي تم بمقتضاها تعاون عدد من الجامعات المصرية وتسخير ما تملكه من إمكانيات من مباني جامعية وأتوبيسات من أجل راحة العائدين والتيسير عليهم منذ لحظة استقبالهم بالمطار وحتى وصولهم إلى المقرات المخصصة لقضاء فترة الحجر الصحي.

جامعة أسيوط تخصص 8 أتوبيسات لنقل المصريين العائدين من الخارج من مطار أسيوط إلى محافظة المنيا

وكشف الدكتور طارق الجمال عن تحرك أتوبيسات الجامعة صباح اليوم الخميس من الأماكن المخصصة لها بالجامعة حيث أقلت بالفعل مئات المصريين العائدين فور وصولهم إلى مطار أسيوط الدولى وتوجهت بهم إلى محافظة المنيا حيث مقر إقامتهم ومن المقرر عودة الأتوبيسات في نفس اليوم فور انتهاء مأموريتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط مكافحة العدوى للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

جامعة أسيوط تخصص 8 أتوبيسات لنقل المصريين العائدين من الخارج من مطار أسيوط إلى محافظة المنيا

وتمت حركة الأتوبيسات من الجامعة تحت إشراف وحضور عدد من القيادات الإدارية ضمت الأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ طاهر حسن مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والأستاذ ناصر دوينى مدير عام إدارة الأمن الجامعي، والأستاذ أحمد عبدالرحيم مدير عام إدارة السيارات.