شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بالموافقة على اتفاقيتين للتعاون الفنى والمالى بين مصر وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار جمهوريا برقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا حول التعاون الفنى لعام 2017 والموقع فى برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019. كما أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون المالى لعام 2017 والموقع فى برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019. Advertisements نشر القراران بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قراران جمهوريان بالموافقة على اتفاقيتين للتعاون الفنى والمالى بين مصر وألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.