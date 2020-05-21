شاهد.. عاصفة تحول نهار الصين إلى ليل دامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت عاصفة سوداء في تحويل الصين لليل دامس، في الساعة الرابعة عصر.
وتظهر فيديوهات حصل عليها موفد الخليج 365 في الصين الزميل هاني محمد، الوضع الذي عليه الصين، حيث تبدو الأجواء ليلية تماما، رغم أن هناك ما يقرب من 4 ساعات متبقية لدخول الليل.
يذكر أن الأجواء عادت طبيعية قبل دقائق، بعدما تسببت العاصفة في تحويل النهار إلى ليل دامس في الصين.
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