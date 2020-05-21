بالأرقام.. قدرة قطاع الصحة والمستشفيات فى مصر أمام فيروس كورونا.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالأرقام قدرة القطاع الصحى الحكومى فى مصر، والتى تتمثل فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وكذلك المستشفيات الجامعية التابعة لها، وقدرتها الاستيعابية، وما تمتلكه من إمكانيات، تتمثل فى عدد الأسرة، والأسرة المخصصة للرعاية المركزة، وكذلك أعداد أجهزة التنفس الصناعى، فى ضوء محاربة فيروس كورونا الخبيث. وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” بالانفوجراف قدرة المستشفيات في مصر لمواجهة أزمة كورونا.

قدرة القطاع الصحى فى مصر Advertisements

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