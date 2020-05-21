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شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع الحالي لفيروس كورونا فى مصر ومتى نصل لصفر إصابات .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، توقعات انتشار وتفشى فيروس كورونا فى مصر، وموعد انحساره وتسجيل صفر إصابات مرض كوفيد 19، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يكون ذلك فى يوم 16 يوليو المقبل.
وفى ضوء هذه التوقعات، يرصد ”الخليج 365” بالإنفوجراف الوضع الحالى وكذلك توقعات انتشار وانحسار فيروس كورونا الخبيث، حسبما صرح وزير التعليم العالى.
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، مع انتهاء أزمة فيروس كورونا من الممكن أن نصل إلى37 ألف حالة، ومن الممكن أن يحدث في شهور يوليو والتوقعات أن نصل لأقصي عدد من الحالات 16 يوليو، ولايوجد دولة محمية من فيروس كورونا والدول العظمي حدث بها ذلك.
وأضاف وزير التعليم العالي، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير، نتوقع ان نصل إلى صفر حالات بعد متصف شهر يوليو، موضحا أن الأبحاث اختفلت في قياس مساحة التباعد من مترين إلى 4 أمتار، وكذلك هناك خلاف حول ماهية الفيروس وهل هو مختلق أم لا.
خريطة الإصابات فى مصر
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