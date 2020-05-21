شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمطر ودرجات الحرارة تتجاوز الـ40؟.. وهل أمطار الصيف تختلف عن الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد فى هذه الفترة، بدأت الثلاثاء ومن المتوقع أن تنتهى اليوم الخميس، ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد معتدل ليلا، وفى نفس الوقت من المفارقة أنه فى ظل الموجة شديدة الحرارة توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة الى المتوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، وهو ما يجعل البعض يتساءل كيف تمطر فى الوقت الذى تصل فيه درجات الحرارة العظمى 40 درجة وأكثر؟.

ولتفسير ذلك كشف محمود شاهين مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لليوم السابع، بأنه نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض السودان الذى يحمل كتلة ساخنة من جنوب السودان تحمل معها كميات رطوبة من البحر الأحمر، لافتا إلى أن كميات الرطوبة القادمة من البحر الأحمر مع وجود المنخفض على سطح الأرض وطبقات الجو العليا يؤدى ذلك لتكون السحب المنخفضة والتي تكون رعدية أحيانا نتيجة فرق الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا.

فى سياق متصل، كشف مركز بالفيضان بوزارة الموارد المائية والرى، أن الأمطار التى تسقط حاليا فى المنطقة الجنوبية هى امتداد لمنخفض جوى فى السودان وتختلف عن الأمطار التقليدية "الشتوية" فى مصر، التى تحدث عند التقاء جبهات باردة " رياح محملة ببخار المياه" مع جبهات ساخنة تسقط بعدها الأمطار.

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وأضاف المركز لـ ”الخليج 365” أن الأمطار بشكل عام غير مرتبطة بدرجات حرارة الأرض، لأن درجات حرارة السحب مختلفة عن درجات الحرارة الموجودة على الأرض، فهى تحتاج درجات حرارة منخفضة لكى يتكثف البخار وتسقط الأمطار.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، مائل للبرودة ليلا، مع توقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.