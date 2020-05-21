شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لمستثمرى الإسكندرية: لو سمحتم تقدموا واشتغلوا ونراعى العقد الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تشغيل الخدمات فى المدن الجديدة المقامة بالإسكندرية، قائلا: "عايزين نعمل فرص بحيث نسكن المحلات الإدارية والتى ستخدم 60 ألف نسمة.. وكمان المستثمرين فى الإسكندرية لو سمحتم تقدموا واشتغلوا وأرجو أننا لو لينا فرصة نفتح المحمودية خلال شهر أو اتنين إننا نشوف الناس اشتغلت وتأكل عيش".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح بشائر الخير3 بالإسكندرية:"عايزين العقد الحكومى اللى فيه اشتراطات متوازنة وفيه شروط واللى هياخد الشقة أو المحل يراعيها وأن يكون العقد الحكومى عقد قوى والناس اللى اخدت مساكن تحصل على العقد الحكومى والمستثمرين كذلك".

وتابع الرئيس السيسى:"يارب نكون مخلصين ونعطى الحاجة برخصتها وبكلم المحافظ وقائد المنطقة ومدير الأمن، والنقطة التانية مش بشائر5 ولكن المدينة الجديدة فى العامرية اللى مساحتها أكتر من 500 فدان".

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير" فى محافظة الإسكندرية.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و 624 وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع، حيث تم إنجاز المشروع في عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢ ومبنى مطاعم على طابقين وروف بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢ بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار وروف بمسطح ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا.